NRK får huden full av Språkrådet: – Vi synes dette er fryktelig ille

Språkrådet reagerer kraftig på en tittel NRK publiserte onsdag. Nå beklager NRK og erkjenner at de ikke hadde dekning for tittelen.

NRK Norland publiserte onsdag en sak der de fastslo at Språkrådet ville «vrake» ordet «nordmann» fra det norske språket. I det siste har flere offentlige titler fått kjønnsnøytrale navn. Lensmann har for eksempel blitt til politiavdelingsleder, men Språkrådet har aldri uttalt at de vil fjerne «nordmann» fra det norske språket.

Saken ble publisert på NRKs nettsider onsdag formiddag. Etter publiseringen er tittelen og ingressen i saken endret etter at Språkrådet reagerte på teksten.

NRK-saken ble plukket opp av blant annet VG og Nettavisen. Statsminister Erna Solberg og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum var blant noen av de som var kritiske til forslaget som ble omtalt i den opprinnelige NRK-saken.

Språkrådets direktør, Åse Wetås, er lite imponert over at NRK fastslo at Språkrådet ønsket å «vrake» ordet «nordmann».

– Vi synes dette er fryktelig ille. Det er en sak som er egnet til å skade Språkrådets omdømme i offentligheten, sier Wetås til Medier24.

Distriktsredaktør i NRK Nordland, Vibeke Madsen, forteller til Medier24 at de er i dialog med Språkrådet i etterkant av hendelsen.

– Vi ser at det ikke er dekning for den første tittelen som ble lagt ut. Den endret vi etter kort tid, og vi beklager dette, sier Madsen.