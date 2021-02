Bergen ber om å få gå ut av ringsystemet

NTB

Bergen kommune anbefaler at regjeringen lemper på de strenge tiltakene i byen. De skal undersøke mulighetene for å gå ut allerede før mandag 21. februar.

– Vi har en stabil smittesituasjon i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

Han understreker likevel at de britiske og sørafrikanske virusvariantene gir grunn til uro, men at man har god oversikt over situasjonen. Anbefalingen er at kommunen går tilbake til de nasjonale koronatiltakene og setter lokale tiltak selv.

Bergen kommune har vært under strenge koronatiltak siden 7. februar i forbindelse med utbrudd av mutert koronavirus i byen. Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier Bergen og omegnskommunene skal vurdere om de kan gå bort fra de ekstra nasjonale tiltakene allerede før 21. februar, når de i utgangspunktet skulle utløpt, skriver Bergens Tidende.