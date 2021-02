Viggo Kristiansen får prøvd Baneheia-saken på nytt

Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) ble funnet drept i friluftsområdet Baneheia 21. mai 2000. Her arbeider Kripos med de tekniske undersøkelsene på åstedet to dager senere.

Viggo Kristiansen får straffesaken gjenåpnet. Et flertall mener nye sakkyndige erklæringer og rapporter svekker DNA-beviset.

– Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

Avgjørelsen ble avsagt under dissens 3–2. Mindretallet mener at det ikke er en rimelig mulighet for at de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset – sammen med øvrige bevis – ville endret bevisbildet slik at Kristiansen hadde blitt frifunnet.

Nå 41 år gamle Kristiansen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jentene ble funnet to dager senere.

Oslo 20210218. Siv Hallgren, leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Kristiansen lettet

Siden han ble pågrepet av politiet 13. september samme år, har Viggo Kristiansen nektet for å ha vært med da drapene ble begått.

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken. På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser fram til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene, sier advokat Arvid Sjødin.

Det skal ha vært uenighet innad i kommisjonen om saken skulle bli prøvd på nytt eller ikke.

En gjenopptakelse av straffesaken vil ikke skje i Agder lagmannsrett, som var den domstolen som avsa den rettskraftige dommen i 2002, men ved en annen domstol som Høyesterett utpeker.

Statsadvokatene i Agder opplyser at de tar beslutningen om å gjenåpne saken mot Viggo Kristiansen til etterretning og vil ikke begjære ham løslatt.

– Avgjørelsen fra kommisjonen innebærer ikke at Agder lagmannsretts dom av 25. februar 2002 er opphevet, men at Kristiansen nå har krav på fornyet ankebehandling, skriver advokatembetet i en pressemelding torsdag.

Slik reagerer Andersen

Jan Helge Andersen fastholder sin forklaring om at Viggo Kristiansen var med på Baneheia-drapene, og sier han er overrasket over at saken skal gjenopptas.

– Jeg er overrasket siden det ikke er noe nytt som kommer fram, sier Andersen til TV 2 etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har bestemt at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

Til TV-kanalen fastholder han at Viggo Kristiansen var sammen med han i Baneheia.

– Ja, kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var.

Andersen ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, mens Kristiansen fortsatt sitter fengslet for voldtekt og drap av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Andersen sier at Kristiansen har flaks dersom gjenåpningen ender med frifinnelse.

Mobilbevis

– Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over ti år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold, sier Sjødin videre.

Viggo Kristiansen ble i to rettsinstanser dømt på bakgrunn av hele det samlede bevisbildet; forklaringen til kameraten Jan Helge Andersen og fordi det ble funnet et delvis DNA-spor på ofrene som domstolen den gangen tilskrev Kristiansen. Dette DNA-sporet er senere blitt analysert på nytt og er blitt definert som uegnet til å bli lagt fram som et bevis i en rettssak.

Også trafikken på Kristiansens mobiltelefon i det tidsrommet da de to jentene ble drept, har blitt anført som et utelukkelsesbevis ettersom den ikke kan ha vært ved åstedet.

Anmeldte Jan Helge Andersen

Viggo Kristiansen har begjært saken gjenopptatt fem ganger, klaget to ganger på avgjørelsen om at den ikke ble tatt opp, og ført en av klagesakene til Høyesterett, men uten å få medhold. Han anmeldte også sin tidligere kamerat Jan Helge Andersen for falsk forklaring, men anmeldelsen ble henlagt etter få uker.

– Beslutningen om gjenåpning vil bety at Viggo Kristiansen, etter å ha tilbrakt halve livet sitt bak murene, omsider kan få en reell anledning til å forsvare og renvaske seg for anklagene – og samtidig kunne etablere seg som vanlig samfunnsborger, om enn med nesten 21 års forsinkelse, sier Sjødin.

Flere advokater har vært inne i saken etter Tore Pettersen, som var forsvarer for Kristiansen under de første rettssakene. De siste ni årene er det advokat Arvid Sjødin i Stavanger som sammen med en egen støttegruppe av frivillige har bistått Kristiansen i få saken opp for Gjenopptagelseskommisjonen på nytt.

De drepte jentenes foreldre tar avgjørelse til etterretning

Foreldrene til de drepte jentene tar Gjenopptakelseskommisjonens beslutning til etterretning.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver foreldrene i en pressemelding.

Dissens 3–2 om gjenåpning

Med tre mot to stemmer valgte Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne straffesaken til Viggo Kristiansand, opplyser bistandsadvokat Håkon Brækhus til VG.

– Flertallet mener det er noe nytt omkring dette DNA-beviset. Jeg har derimot ikke kunnet se at det er mye nytt. Det gjør heller ikke mindretallet, sier Brækhus til avisen.

Har mistet tiltro

Viggo Kristiansen har mistet tiltro rettsvesenet og rettssikkerheten i denne type saker, sier Mikkel Tronsrud, talsperson for Kristiansens støttegruppe.

Tronsrud møtte pressen etter at avgjørelsen fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ble kjent.

– Fra vår side tenker vi at det er klare bevis i saken på at Viggo Kristiansen ikke var med på Baneheia-drapene, og at Jan Helge Andersens fortelling om det ikke stemmer, sier Tronsrud.

– Den er rett og slett full av løgn, og det vil vi føre bevis for i en ny rettssak, fortsetter han.