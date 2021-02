Nakstad: Det vil ta tid før antall respiratorpasienter faller tydelig

NTB

Antallet i respirator har kun gått litt ned, til tross for at antall coronapasienter er halvert den siste måneden. Espen Nakstad sier nedgangen vil ta tid.

– Intensivpasienter, og særlig de som er så dårlige at de trenger respiratorbehandling, blir liggende lenge i respirator – i flere uker, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Siden den foreløpig siste toppen i sykehusinnleggelser 14. januar, da 164 pasienter var coronainnlagt ved norske sykehus, er nå antallet innlagte mer enn halvert. Onsdag var 69 pasienter innlagt med coronavirus på sykehus rundt om i landet – det laveste antallet siden begynnelsen av november.

Samtidig har det kun vært et lite fall i antallet coronapasienter tilkoblet respirator de siste ukene. 14. januar lå 23 pasienter i respirator, mens den siste toppen var 25. januar da 26 pasienter trengte respiratorhjelp. Onsdag denne uken lå 17 pasienter i respirator.

Innleggelsestallene må holde seg lave

Antallet registrerte smittetilfeller har også falt tydelig siden begynnelsen av januar. I uke 1 ble det registrert 4.662 tilfeller, mens det i forrige uke ble registrert 1.696 tilfeller.

Espen Nakstad er klar på at det kommer til å ta tid før man ser en tydelig nedgang også i antall respiratorpasienter.

– Det første man ser, er at smittetallene går ned, så ser man at innleggelsestallene går ned, og så ser man at intensivandelen går ned og så ser man at respiratorbehandlingen går ned, sier Nakstad.

– Det tar ganske mange uker, og det er først når innleggelsestallene virkelig holder seg lave over tid, at også disse andre tallene vil falle, sier han.

Ligger 17–18 dager i snitt

Andreas Barratt-Due er overlege og seksjonsleder for intensivavdelingen på Rikshospitalet, der mange av de sykeste coronapasientene i Norge blir innlagt. Han er enig i Nakstads forklaring.

– Enkelt forklart tar det lengre tid å bli frisk for dem som blir alvorlig syke, enn for dem som blir litt mindre syke, sier Barratt-Due.

Han viser til en skandinavisk studie der det kommer fram at gjennomsnittlig respiratortid hos coronapasienter er på 17–18 dager.

– Det som er slående, er at coronapasientene ofte blir liggende lenger i respirator enn det vi vanligvis ser hos respiratorpasienter. Dermed blir det også et haleheng i forhold til antallet innlagte, sier Barratt-Due, og fortsetter:

– Pasientene som trenger respirator, har organsvikt, og det gjør at det tar veldig lang tid før de blir bedre. Dessverre er det også en god del av disse som dør, sier overlegen.