Solberg åpen for å senke taket på koronastøtte

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner under framleggingen av regjeringens perspektivmelding nylig. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) er «ikke fremmed» for å senke den maksimale grensa for hvor mye koronastøtte et konsern kan få utbetalt.