57-åring dømt for grov hvitvasking

NTB

En 57 år gammel mann er dømt til 90 dagers fengsel og inndragning av 100.000 kroner for uaktsom grov hvitvasking av midler i renholds- og byggebransjen.

57-åringen er dømt for hvitvasking av 550.520 kroner. Samtidig tiltaler Økokrim ytterligere to personer for utroskap og hvitvasking i samme sakskompleks.

– Dette har vært en omfattende etterforskning av et stort og organisert nettverk som driver med fiktiv fakturering for å unndra betydelige beløp fra statskassen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i en pressemelding fra Økokrim. Til sammen er ni personer tiltalt.

Sju personer er nå rettskraftig dømt for hvitvasking av over 50 millioner kroner til sammen og for å ha begått økonomisk utroskap for over 9 millioner kroner.

Nettverket har begått økonomisk utroskap mot 20 selskaper, i hovedsak i renholds- og byggebransjen. Domstolene har i flere av sakene slått fast at hovedformålet var å unndra skatt og merverdiavgift ved betaling av fiktive inngående fakturaer, og etter tilbakeføring av pengene ha muliggjort svart avlønning.

Tiltalene mot de to siste personene gjelder økonomisk utroskap for henholdsvis 12,3 millioner kroner og 1,9 millioner kroner. Disse sakene kommer opp i Drammen tingrett i mai og i Øvre Romerike tingrett i juni.