To tiltalt for grovt bedrageri av Husbanken med 32 millioner kroner

Økokrim har tiltalt to menn for grove bedragerier av Husbanken i forbindelse med utvikling av eiendom på Østlandet. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

Økokrim har tiltalt to menn i 50-årene for omfattende bedrageri av Husbanken og fikk på to år utbetalt lån og tilskudd på mer enn 32 millioner kroner.