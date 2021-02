Coronatiltak oppheves: Så lenge er det til alt kan være normalt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under tirsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen.

Regjeringen varslet tirsdag at de nasjonale tiltakene på Østlandet oppheves. Er det første steg mot en friskmelding av Norge?

Med en dupp i tilliten etter jul og en slitasje i befolkningen etter nye nedstenginger som følge av utbrudd av muterte virusvarianter, var det knyttet spenning til om Bent Høie ville ta konsekvensen av en overordnet positiv smittetrend og lette på noen tiltak.

Den forventningen innfridde helseministeren. Han kunne rett over klokken 14 meddele at de de opphever de ekstraordinære coronatiltakene på Østlandet.

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene, sa Høie på regjeringens ukentlige pressekonferanse om coronasituasjonen.

Opphevingen trer i kraft ved midnatt natt til torsdag 18. februar, og fra denne datoen vil det være opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået framover.

Klare for flere mutanter



Lettelsen kommer etter en måned med flere gode nyheter og trender, noe som gjorde at ABC Nyheter stilte følgende spørsmål under pressekonferansen:

– Folkehelseinstituttet håper alle over 18 år skal ha fått første vaksinedose i juli. Legemiddelindustrien virker klare til å tilpasse vaksiner til muterte virus. Vi ser allerede effekt av vaksineringen blant de eldste, med færre dødsfall og tilfeller av alvorlig sykdom. Er det virkelig sant? Er det slutten på pandemien vi ser foran oss nå?

Smitteverndirektør i Folkehelseinstututtet (FHI), Geir Bukholm, svarte.

– Ja, vi håper jo det vi ser nå er en effekt av vaksineringen.

Bukholm bekrefter også at både legemiddelindustrien og FHI er forberedt på at det vil komme flere varianter av viruset, og at det kan bli snakk om revaksinering.

Ikke ferdig før alle voksne er vaksinert



– I Danmark diskuteres det nå om coronatiltakene kan fjernes og samfunnet åpnes opp igjen idet alle over 50 år er vaksinert. Er det en aktuell problemstilling også i Norge? fulgte ABC Nyheter opp.

– Jeg tror ikke vi kan komme i en situasjon fjerne alle tiltak når de over 50 er vaksinert, svarte helseminister Bent Høie.

Det var i forrige uke at Dansk Industri (DI), Danmarks svar på NHO, gikk ut og forlangte at regjeringen og Folketinget skulle vedta at hele samfunnet åpnes når alle over 50 år er fullvaksinert.

Høie presiserte under pressekonferansen at det vil være naturlig å lette på tiltak når større grupper er vaksinert, men at vi først vil gå helt tilbake til normalen «når hele den voksne befolkningen er vaksinert».

Og det gikk Folkehelseinstituttet ut med at det er godt håp for at vil være tilfelle til sommeren.