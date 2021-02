NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 16. februar.

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) holder pressekonferanse om koronasituasjonen klokken 14. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil også være til stede på pressekonferansen.

Telefonmøte mellom Solberg og Rouhani



Statsminister Erna Solberg (H) skal ha et telefonmøte med den iranske presidenten Hassan Rouhani. De to skal blant annet snakke om den regionale situasjonen i Midtøsten og muligheten for å returnere til atomavtalen fra 2015.

USA fjerner Houthi-bevegelsens terrorstempel

USA fjerner den jemenittiske Houthi-bevegelsen, som kjemper mot en saudiledet koalisjon i Jemen, fra utenriksdepartementets terrorliste.

Kan Eckhoff ta sitt fjerde VM-gull?

Etter å ha gjort rent bord på de tre første øvelsene jakter Tiril Eckhoff sitt fjerde VM-gull når hun og resten av skiskytterne skal gå 15 kilometer individuellstart i Pokljuka fra klokka 12.05. Også Marte Olsbu Røiseland er en av favorittene.