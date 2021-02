Mann dømt til 3,5 års fengsel for narkotikainnførsel

NTB

I august ble en norskiraker stoppet med 85.000 Rivotril-tabletter i Halden etter en tur til Sverige. Det resulterte i 3,5 års fengsel.

Ifølge dommen fraktet mannen noen esker med sko for vennen til en venn. Da han undersøkte eskene i forbindelse med et stopp like før han krysset grensen, oppdaget han at eskene inneholdt pilleglass. Likevel valgte å krysse grensen ved Svinesund.

Der ble han stoppet, og det ble funnet 850 glass med hundre Rivotril-tabletter hver.

Mannen erkjente ikke straffskyld, men Halden tingrett konkluderte med at han iallfall holdt det for mulig at tablettene inneholdt narkotika, men at han likevel tok det bevisste valget å krysse grensen.

Han fikk strafferabatt siden han avga interessant informasjon til politiet om navn, telefonnumre og annet om bakmennene. Han fikk også rabatt siden belastningen for ham og hans familie har blitt så stor som følge av trusler fra bakmennene.

Mannen og hans kone har voldsalarm i dag. Kona og barna har bestemt seg for å flytte til Sverige på grunn av truslene, ifølge dommen.