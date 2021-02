Starter med arkeologiske undersøkelser i Stavanger domkirke

NTB

Arkeologer starter mandag utgraving i Stavanger domkirke. De ønsker å få svar på temaer som kristningsprosessen av Norge og oppkomsten av byer i middelalderen.

Det er Norsk institutt for kulturminneforskning og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger som mandag starter undersøkelsene.

Håpet er å få svar på hva som fantes på stedet før domkirken ble bygd og finne ut hvorfor byen ble etablert akkurat der den er i dag.

Under det gamle gulvet i domkirken er det en krypkjeller. Der finnes det blant annet trevirke, tekstiler og graver fra middelalderen. Det er denne kjelleren arkeologene nå skal undersøke.

– Hvis vi finner spor etter den tidlige kirken som skal ha vært her, kan vi lære mye om Stavanger by, kristningsprosessen av Norge og om oppkomsten av byer i tidlig middelalder. Dette er temaer som interesserer langt utenfor landegrensene, sier arkeolog og prosjektleder Halldis Hobæk fra Norsk institutt for kulturminneforskning i en pressemelding.