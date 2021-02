Syria melder om israelsk rakettangrep

NTB

Syria har skutt ned raketter som Israel skjøt opp fra Golanhøydene og Galilea mot flere mål nær Damaskus, ifølge statlige medier i Syria.

Angrepet skjedde like etter midnatt natt til mandag, og syriske luftforsvarssystemer skjøt ned mesteparten av missilene, melder det statlige nyhetsbyrået Sana.

Byrået nevner ikke eventuelle ødeleggelser, drepte eller sårede. Men en syrisk militæravhopper sier ifølge Haaretz at angrepet rammet en større militærenhet i byen Kiswa, 14 kilometer sør for Damaskus, i et område der iranskstøttet milits har stor tilstedeværelse.

Israels militære hadde mandag morgen ikke kommentert angrepet. Israel bekrefter sjelden slike angrep, men hæren har tidligere opplyst at Israel rammet rundt 500 mål i Syria i fjor. Angrepene har til hensikt å hindre at Iran får fotfeste der, har israelske militærtopper tidligere sagt.