Kraftig underskudd for Aker Solutions – dropper utbytte

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre er ikke fornøyd med coronaåret 2020 og varsler at 2021 heller ikke vil bli et toppår. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Aker Solutions fikk et driftsresultat på minus 677 millioner kroner i fjerde kvartal i 2020, ned fra et overskudd på 71 millioner kroner i samme kvartal i 2019.

Omsetningen falt samtidig fra 10,04 milliarder kroner i fjerde kvartal i 2019, til 6,8 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt endte på minus 842 millioner kroner, mot en minus på 129 millioner kroner i fjerde kvartal i 2019.

Resultatnedgangen kan i en stor grad tilskrives coronakrisen, lavere oljepriser og også fusjonen med Kværner på tampen av fjoråret.

I lys av situasjonen har styret foreslått å ikke betale utbytte for 2020, ettersom de har vurdert at det er viktigere å bygge opp en finansiell styrke i selskapet.

Selskapet venter heller ikke at 2021 vil bli særlig bedre og ifølge prognose ventes det en enda lavere omsetning og et svakt resultat også i 2021.

– Dette er ikke et tilfredsstillende nivå og hovedprioriteten for selskapet fremover vil være å bedre marginene og kontantstrømmen for å bygge finansiell robusthet og forbedre verdiskapningen, sier konsernsjef Kjetel Digre i en børsmelding.

«Grepene som ble gjort i 2020 fokuserte på helse og sikkerhet for våre ansatte, kundelevering, kostnadsreduksjon og beskyttelse av balansen», heter det også i meldingen.

Aker Solutions slapp mandag også resultatregnskapet for hele 2020.

Driftsresultatet for 2020 endte på minus 776 millioner kroner, mot et resultat i pluss på 988 millioner kroner i 2019. Omsetningen falt fra 38,16 milliarder kroner i 2019 til 29,40 milliarder kroner i 2020, mens resultatet før skatt endte på minus 1,31 milliarder kroner, mot positivt resultat i 2019 på 441 millioner kroner.