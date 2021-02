NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

109 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 109 koronasmittede i Norge. Det er 47 færre enn dagen før og ti færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 66.501 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Demonstrasjonene fortsetter i Myanmar

Protestene fortsetter i Myanmar, selv etter at juntaen mandag kuttet internett, sendte tanks ut i gatene og skjøt mot demonstranter.

Det har oppstått nye demonstrasjoner i dag lokal tid, samtidig som militærets tilstedeværelse er styrket rundt om i landet. Det er nå to uker siden militæret kuppet makten.

En av tre i dårligere form etter koronautbruddet

Mer enn hver tredje nordmann oppgir å ha fått dårligere fysisk form etter utbruddet av koronapandemien. Blant de unge gjelder det annenhver person. Tallene kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

36 prosent oppgir at de har fått dårligere fysisk form så langt i år. 12 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann (52 prosent) sier at formen er uendret.

Biden vil ha våpenreform

USAs president Joe Biden ber Kongressen starte arbeid med reform av landets våpenlover, tre år etter skoleskytingen i Parkland i Florida. 17 personer ble drept.

– I dag ber jeg Kongressen om å innføre fornuftige våpenreformer, sier Biden. Blant reformene han ber om, er forbud mot salg av automatvåpen, bakgrunnssjekk før alle våpensalg og slutt på strafferettslig immunitet for våpenprodusenter.

WTI-oljeprisen over 60 dollar fatet

I handelen på de asiatiske børsene gikk prisen på amerikansk lettolje opp 2,19 prosent til 60,77 dollar per fat, den høyeste prisen siden januar 2020.

Årsaken er bekymringer for forsyningen fra Texas, som brått har blitt rammet av kulde. Det fører til frykt for at produksjonen kan måtte kuttes.