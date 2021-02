En av tre i dårligere form etter koronautbruddet

Et koronastengt treningssenter i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Mer enn hver tredje nordmann oppgir å ha fått dårligere fysisk form etter utbruddet av koronapandemien. Blant de unge gjelder det annenhver person.

Tallene kommer fram i Norsk koronamonitor fra Opinion.

Mer enn hver tredje nordmann (36 prosent) oppgir at de har fått dårligere fysisk form så langt i år. 12 prosent sier at de har fått bedre fysisk form, mens omtrent annenhver nordmann (52 prosent) sier at formen er uendret.