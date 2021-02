Ung mann skadet med skarp gjenstand i Oslo – én er pågrepet

NTB

En ung mann i begynnelsen av 20-årene ble skadet med en skarp gjenstand ved Stovner senter søndag ettermiddag. Politiet har pågrepet én person.

Én person er pågrepet som politiet mistenker har vært involvert i hendelsen, melder politiet i Oslo på Twitter.

Operativ uteleder Rune Hundere sier til VG at de har mottatt vitneobservasjoner på at to personer er involvert.

Operasjonsleder André Kråkenes sa tidligere til NTB at de kjente til en navngitt person som de lette etter. Han sa også at den skadde ikke er livstruende skadd, men er på sykehus.

– Vi ble varslet omtrent 15 minutter etter hendelsen. Da var den skadde blitt tatt hånd om av noen venner, sier Kråkenes. Mannen ble så tatt hånd om av ambulansepersonell før han ble kjørt videre til sykehus, opplyste Kråkenes.

Politiet kjenner foreløpig ikke til hva slags skader den unge mannen har, eller hvor på kroppen de er.

De skriver på Twitter at de fikk meldingen klokken 16.17 søndag.

Fredag kveld pågrep politiet tre menn som de mistenkte for å ha skadet en fjerde mann med en «skarp gjenstand» på Karl Johan i Oslo. Alle ble senere løslatt. Mannen betegnes som lettere skadd. Kråkenes sier det er lite sannsynlig at fredagens hendelse har noen sammenheng med denne.