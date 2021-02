Været snur – mildværet kommer

NTB

Februar har vært uvanlig kald, ifølge meteorologene. Men nå snur det. Grått mildvær er på vei inn mot Sør-Norge, mens det blir kjølig knallvær i nord.

Den siste tiden har det vært svært lave temperaturer i store deler av Sør-Norge, med mye klarvær og sol.

Det har faktisk vært langt kaldere enn det som er normalt for februar, ifølge Meteorologisk institutt.

I Nord-Norge og deler av Midt-Norge har vært mye nedbør i form av tett snø de siste dagene. Nå er det imidlertid duket for et sceneskifte.

Sjekk været der du er.

– Vi byttelåner litt. Det ligger an til en veldig fin uke i nord, med klarvær og ganske lave temperaturer. I Sør-Norge vil det bli varmere utover uken og inn mot helgen, med en del nedbør, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til NTB.

Mild luft fra Atlanterhavet

Årsaken til at det vil bli varmere i Sør-Norge er at høytrykket som har preget landsdelen, nå trekker seg unna. Dermed åpnes det opp for mild luft som kommer fra sørvest fra Atlanterhavet.

Allerede mandag vil man merke at temperaturene stiger.

– Det blir ikke kjempemildt i starten. Men mot slutten av uken og helgen blir det langt mildere. Det er fortsatt vinter, men nå havner vi i krysningspunktet mellom vinter og vår, sier Walløe.

I store deler av Sør-Norge vil temperaturene kunne krype opp mot 8–9 grader om en drøy uke. Det vil også komme en del nedbør, spesielt mot slutten av uka.

Og nettopp i denne overgangen fra vinter og vår må bilistene følge ekstra godt nøye med på vær og kjøreforhold, sier Walløe.

Våren nærmer seg

Det er kun to uker igjen før den første vårmåneden er her. Men vinteren er ikke helt over, sier statsmeteorologen.

– Det drøyer nok litt før våren virkelig er her, men den begynner å komme. Solen står høyere, og dagene er lengre. Den sesongmessige temperaturstigningen er i startfasen, sier Walløe.

De siste ukene har en rekke personer gått gjennom isen flere steder i landet. Vest politidistrikt anbefaler folk å unngå å gå på isen. Brannvesenet advarer også om dette.

– OBS! Det er meldt mildere værtype i dagene som kommer, vær derfor obs på at istykkelsen kan endre seg raskt, skriver de på Twitter.