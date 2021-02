Duket for oljebråk i Stortinget

Mandag må tidligere oljeminister Ola Borten Moe (Sp) forklare seg for Stortingets kontrollkomité om mulig feilinformering da Stortinget vedtok å åpne Barentshavet sørøst for oljeleting i 2013.

NTB

Filtrerte mektige oljebyråkrater vekk brysom informasjon da Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeboring? Kontrollkomiteen krever svar.

Mandag starter høringen i kontrollkomiteen, der tre olje- og energiministre og flere oljedirektører skal grilles i tur og orden.

Hvem visste hva, og hvem besluttet at en rapport som viste at inntektene fra olje- og gassutvinning i Barentshavet kunne bli langt lavere enn antatt, ikke skulle sendes til Stortinget?

Det er blant spørsmålene som kontrollkomiteen vil ha svar på.

– Det viktigste er om Stortinget ble feilinformert. Vi må sjekke om Stortinget fikk den informasjonen som de burde ha fått, sier saksordfører Terje Breivik (V) til NTB.

Svarene vil avgjøre om komiteen mener daværende oljeminister Ola Borten Moe (Sp) brøt opplysningsplikten. Borten Moe er blant dem som skal spørres ut mandag.

Ukjente beregninger

Bakteppet for høringen er klimasøksmålet som gikk for Høyesterett i fjor høst. Da dukket det opp hittil ukjente beregninger fra Oljedirektoratet som viste at det var 25 prosent sjanse for at oljeinvesteringene i Barentshavet sørøst kunne bli ulønnsomme.

Men tallene ble aldri delt med de folkevalgte, som i stedet ble forespeilet inntekter på mellom 50 og 280 milliarder kroner. I 2013 vedtok et enstemmig Storting å åpne området for oljeleting.

Interne eposter mellom OED og Oljedirektoratet viser i tillegg at OED ga klar beskjed om ikke å «snakke ned» Barentshavet sørøst og at de nye beregningene ikke skulle bli med videre i kunnskapsgrunnlaget.

Ukultur?

Blant dem som nå spør seg om det hersker en ukultur i OED, med mektige oljebyråkrater som filtrerer vekk informasjon som ikke er til fordel for oljeindustrien, er SVs Freddy André Øvstegård.

– Kan vi stole på at beslutningsgrunnlaget som Stortinget får fra OED, er nøytralt og objektivt? sier han.

Saksordfører Breivik mener det kan se ut som om departementet har overstyrt det som har kommet fra direktoratet.

– Det skal bli spennende å høre mer om dette, sier han.

Også kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) vil grave i dette.

– Høringen er et forsøk på å rydde opp i en eventuell ukultur, bekrefter han overfor NTB.

Haga og motkrefter

Uroen for en ukultur er også blant grunnene til at Åslaug Haga (Sp), som var oljeminister fra 2007 til 2008, er innkalt til høringen. I sin tid skal Haga blant annet ha forsøkt å flytte penger fra olje over på fornybart.

I en selvbiografi fra 2012 skriver Haga at man utfordrer sterke motkrefter om man prøver å bevege Norge fra den fossile til den fornybare tidsalderen. «Jeg vet noe om det», skriver eksstatsråden.

– Vi håper Haga kan gi oss mer innsyn i hvordan arbeidsprosessene var i departementet. Hvis det skulle vise seg at Stortinget ikke har fått informasjonen de skulle ha, er det viktig å få klarlagt om dette var et engangstilfelle, eller om det er systematikk i dette, sier Breivik.

Ripe i lakken

NTB har vært i kontakt med Haga, som ikke ønsker å bli intervjuet før høringen.

NTB har også forelagt bekymringen om ukultur og påstanden om at informasjon ble holdt tilbake, for sittende oljeminister Tina Bru (H). Hun viser til at Høyesterett har konkludert med at det ikke ble gjort saksbehandlingsfeil i forbindelse med åpningen av Barentshavet sørøst.

– Det er vanskelig å forholde seg til påstander som verken tar innover seg at norsk petroleumspolitikk i flere tiår er basert på brede stortingsflertall, eller Høyesteretts nylige avklaringer. Olje- og energidepartementet jobber ikke for oljebransjen, men for en best mulig ressursforvaltning for Norge, slår Bru fast.

For Borten Moe, som var ansvarlig statsråd i 2013, blir konsekvensene uansett ikke annet enn en mulig ripe i lakken i ettermælet.

– Vi er ikke ute etter å finne syndebukker og straffe folk. Vår hensikt er å avdekke om det har skjedd feil og hindre at det skjer igjen, sier Breivik.