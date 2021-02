Vannlekkasje i Oslo skapte trøbbel

NTB

En større vannlekkasje på Sagene i Oslo skapte problemer søndag morgen. Kommunen håper å få fikset vannledningen i løpet av kvelden.

– Målet er at alle som har manglet vann i kranene, skal få vannet tilbake i løpet av kvelden, sier overordnet vakt Knut Bjelke i Vann- og avløpsetaten til NTB.

Han sier at lekkasjen var stor, og skadene ble veldig tydelige. Men det var ikke et spesielt stort antall mennesker som ble rammet av lekkasjen, opplyser Bjelke.

Lekkasjen skjedde tidlig søndag morgen før klokken 7 i området Maridalsveien og Sagveien. Store mengder vann rant nedover flere gater i området.

Vannet ble stengt av i 11-tiden, og søndag ettermiddag holdt kommunen fremdeles på med gravearbeidet for å finne ut hvilken vannledning som har røket.

Nødetatene rykket søndag morgen ut til en stor vannlekkasje i Maridalsveien.

1.000 liter i sekundet

Mange beboere i Ila-området ble stående uten vann i springen, og mange merket også et svakere trykk i vannkranene.

Enorme mengder vann fosset ut av hovedvannledningen.

Det rant ut om lag 1.000 liter i sekundet. Ute var det minusgrader, og flere veier ble derfor dekket av is. Brannvesenet opplyser til NTB at også flere kjellere ble fylt med vann.

De har i løpet av dagen jobbet med å sjekke kjellere i nærheten for å kunne danne seg et bilde av skadeomfanget.

Fryktet at biler skulle fryse fast

Folk i nærområdet ble bedt om å være varsomme, siden det var glatt flere steder som følge av lekkasjen. Det ble observert ganske store mengder is på fortauet ned Maridalsveien og i Waldemar Thranes gate fram til Alexander Kiellands plass.

Politiet dirigerte en periode trafikken i nordenden av Sagveien. Bileiere ble oppfordret til å sjekke biler som sto parkert i Darres gate og Hauchs gate.

Vannmengdene kombinert med kaldt vær utgjorde en fare for at bilene ville fryse fast, opplyste politiet på Twitter. Det var is på hjulene til flere biler i området.