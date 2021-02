Rotevatn etter nominasjonsseier: – Må jobbe for hver eneste stemme

NTB

Sveinung Rotevatn vant lørdag ettermiddag kampvoteringen om førsteplassen i Hordaland Venstre mot Terje Breivik. Sistnevnte skal nå bruke tiden på knivsliping.

– Jeg er veldig glad for at flertallet har gitt meg tillit, sier Rotevatn, som er nestleder i Venstre og klima- og miljøminister, til NRK.

Kampvoteringen startet klokken 12 etter en kort debatt på det digitale nominasjonsmøtet lørdag. Rotevatn vant avstemmingen med 41 mot 38 stemmer og får dermed førsteplassen på Venstres stortingsliste fra Hordaland valgdistrikt.

– Men det er ingen garanti for å komme inn på Stortinget, vi må jobbe for hver eneste stemme, sier Rotevatn.

Gratulerer motkandidaten

Nominasjonskomiteen har vært splittet i saken. Fire ville ha Rotevatn på topp, mens tre ville ha partiveteranen Terje Breivik, som er parlamentarisk leder for Venstre på Stortinget. Han har vært stortingsrepresentant i åtte år og var inntil i fjor nestleder i partiet.

Breivik gratulerer motkandidat Rotevatn etter tapet.

– Jeg ønsker ham lykke til. Jeg tror det blir veldig bra, sier Breivik til NRK etter at resultatet ble klart.

Skal spille rock n'roll

Breivik har sagt at et tap på nominasjonsmøtet betyr at han er ute av rikspolitikken. Til Bergens Tidende sier han at han ikke har tenkt så mye på hva han gjør etter valget.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg har vidunderlige utsikter: Jeg kan slipe kniver og spille rock'n'roll, sier Breivik.

For partiveteranen har flere sysler. Blant annet driver han et lite selskap i Ulvik som sliper kniver og frisørsakser. Han er også kjent for å spille i band og har ofte dratt fram gitaren på Venstre-møter opp gjennom.

Byttet valgdistrikt

I de to siste stortingsvalgene har Sveinung Rotevatn toppet listen til Venstre i Sogn og Fjordane, som han opprinnelig kommer fra. I 2013 ble han valgt inn på utjevningsmandat, men i 2017 kom han ikke inn på Stortinget.

Nå har han altså vunnet topplassen i Hordaland, som regnes som en av Venstres sikreste.

Før avstemmingen lørdag sa Rotevatn til NTB at han har vært i kampvoteringer og at det aldri er gøy, men at han opplevde å ha støtte fra hele fylket.

Det var flere grunner til at han nå ville stille i Hordaland, men har ikke lagt skjul på at det er viktig for ham som nestleder å sitte på Stortinget.

– Å løfte partiet er mye vanskeligere uten et rikspolitisk fotfeste, sa han.