UP minner om tresekundersregelen – 300 bilister bøtelagt i fjor

Tre sekunder i 60 kilometer i timen er 50 meter og det er avstanden man må holde til bilen foran. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Mer enn 300 sjåfører fikk i fjor et forenklet forelegg for å kjøre for tett på bilen foran, opplyser Utrykningspolitiet (UP).