Kulda sørger for frostskader for 100 millioner

Den kalde vinteren har så langt i år sørget for frostskader for 100 millioner kroner.

NTB

På landbasis er det så langt i 2021 registrert skademeldinger for inntil 100 millioner kroner for frostskader på vannrør, viser et anslag fra Gjensidige.