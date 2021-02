Frp vil ha gratis ferger – fremmer forslag i Stortinget

NTB

Fremskrittspartiet vil halvere fergetakstene her i landet umiddelbart og kutte dem fullstendig innen 2025.

– Vi har tidligere vært klare på at vi ønsker gratis ferge på riksveinettet, det nye er at vi nå også vil ha det på fylkesveinettet, sier fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp til Romsdals Budstikke.

Forslaget om å halvere fergeprisene umiddelbart, og en videre nedtrapping til gratis ferger i løpet av neste stortingsperiode, skal behandles sammen med coronapakken.

Frp regner med at det vil koste rundt 1,5 milliarder kroner å halvere fergetakstene og totalt 3 milliarder kroner å kutte dem fullstendig. Kostnadene vil bli dekket inn ved «økt verdiskapning i hele landet», ifølge Sve.

– Landet bør være klar for dette nå. Arbeiderpartiet ar gått veldig høyt på banen, og skal de ha snev av troverdighet, må Ap stemme for dette på Stortinget og vise at de mener noe med det. Dette må få flertall, mener Sve.

Arbeiderpartiet lovet i januar å halvere billettprisene på ferger langs hele kysten i løpet av kommende stortingsperiode, og beregnet kostnadene til 1,3 milliarder kroner. Det skal blant annet finansieres med høyere skatt fra de rikeste.