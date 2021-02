MDG ønsker mer ferie for foreldre med barn under tolv år

En ekstra ferieuke for foreldre med barn under tolv år er blant forslagene til MDGs programkomité før stortingsvalget til høsten.

NTB

En ekstra ferieuke til foreldre med barn under tolv år er blant forslagene til programkomiteen i MDG før høstens stortingsvalg.

Fredag talte partileder og stortingsrepresentant Une Bastholm i MDG til sine partifeller. Temaet var partiprogrammet for stortingsvalget høsten 2021. For å lette tidspresset på småbarnsforeldre foreslår MDG å innføre en ekstra ferieuke i året til foreldre med barn under tolv år.

– Dette er et forslag jeg håper MDG kan få gjennomført i løpet av neste stortingsperiode. Det kan skape ekstra rom i en hektisk småbarnstid, slik at det er mulig å ta ut en feriedag her og der for å være mer sammen med barna, når barn og foreldre trenger det, mener Bastholm.