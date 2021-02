Forsterkede coronatiltak på Vestlandet videreføres, men lempes noe

NTB

De forsterkede coronatiltakene i en rekke kommuner på Vestlandet videreføres, men lempes noe.

– Smittesituasjonen er fremdeles uoversiktlig, og det oppstår stadig tilfeller av de mer smittsomme virusvariantene. Tiltakene i vestlandskommunene som skal begrense smittespredningen, videreføres derfor i stor grad, med det gjøres enkelte lettelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ulvik beholder det strengeste nivået (A). Her omtales situasjonen fortsatt som ustabil og i utvikling.

Austrheim omfattet

Eidfjord og Voss fortsetter med gjeldende tiltak (nivå B) til situasjonen er mer avklart. Begge kommunene viser til at situasjonen nå er så usikker at det er mest hensiktsmessig å fortsette med gjeldende tiltak.

Bergen og Kvam skal ha nivå C. I Bergen er smittetallene stabile eller nedadgående, men kommunen mener fortsatt at det er en delvis uavklart situasjon. Kvam har rapportert om et utbrudd tilknyttet utbruddet i Ulvik.

Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal og Øygarden skal ha nivå D. Austrheim har tidligere ikke vært omfattet av de nasjonale forsterkede tiltakene, men har bedt om å bli det.

Bergen ønsket fritidsaktiviteter

Tiltakene gjelder fra mandag 15. til mandag 22. februar.

De svært omfattende coronatiltakene i 15 kommuner ble innført forrige helg som følge av utbrudd av mutert virus. Tiltakene skulle i utgangspunktet vare til og med søndag 14. februar.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen holdt fredag formiddag en pressekonferanse der han ba regjeringen lempe noe på tiltakene for Bergen. Blant annet ønsket han at fritidsaktiviteter for barn og unge kunne åpne igjen, at grunnskoler og barnehager skulle over til gult nivå og at restauranter kan åpne, men at det fortsatt skal være skjenkestopp.