Bondelaget kritisk til regjeringens klimaplan

NTB

Norges Bondelag setter sin lit til opposisjonen på Stortinget, og håper på endringer i regjeringens klimapolitikk.

Lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier til Nationen at han håper opposisjonspartiene finner sammen om å holde kjøttkutt utenfor klimapolitikken.

– Hovedstrategien må fortsatt være klimagasskutt gjennom en forbedret, norsk matproduksjon. Ikke en redusert norsk matproduksjon. Bare på den måten kombinerer vi hensynet til selvforsyning, arbeidsplasser og målet om et levende landbruk over hele landet, sier Bartnes.

Om regjeringen skal sikre et flertall for regjeringens klimaplan, må de få med seg ett eller flere av opposisjonspartiene.

Frps Jon Georg Dale uttalte nylig til Nationen at han ønsket å få med seg Arbeiderpartiet på å lukke døren for et eventuelt kutt i kjøttkonsumet og produksjonen. Aps Åsmund Aukrust har sagt at kjøttkutt ikke er aktuelt for Ap.

– Å kutte norsk kjøttproduksjon vil trolig bare flytte utslippene, og er derfor ikke aktuelt, sa Aukrust.