Taxisjåfør dømt for voldtektsforsøk

En 36 år gammel taxisjåfør er dømt til fire års fengsel for voldtektsforsøk mot en kvinnelig passasjer i Rogaland for halvannet år siden.

Flertallet i Gulating lagmannsrett finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsøkte å forgripe seg på en passasjer i oktober 2019, skriver Stavanger Aftenblad.

Den tiltalte erkjente i retten at han plukket opp kvinnen den aktuelle natten, men nektet for at han noen gang berørte henne. Den nå 36 år gamle mannen ble dømt tre år og seks måneders fengsel da saken var oppe i tingretten i fjor. Han har nektet straffskyld, både i tingretten og i lagmannsretten.

I tillegg til voldtektsforsøk dømmes 36-åringen for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor en annen passasjer. I de to årene mannen jobbet som taxisjåfør ble han anmeldt av tre ulike kvinner, men den tredje saken er foreldet. Retten trodde ikke på tiltaltes forklaring om at han aldri tok på kvinnene.

I tillegg til fire år bak lås og slå er mannen fradømt retten til å kjøre bil i fire år. Han får heller aldri kjøre drosje igjen. Han ble videre dømt til å betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han forsøkte å forgripe seg på.