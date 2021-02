Ola Borten Moe: Tredobling av CO2-avgiften er en avviklingsplan for norsk industri

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier det er uaktuelt for Sp å ikke benytte seg av kvotekjøp i utlandet. Han gjentar også at partiet ikke vil tredoble CO2-avgiften. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier det er uaktuelt for Sp å ikke benytte seg av kvotekjøp i utlandet. Han gjentar også at partiet ikke vil tredoble CO2-avgiften.

Et hovedgrep i regjeringens klimaplan er at CO2-avgiften gradvis skal trappes opp – fra rundt 590 kroner per tonn i dag til 2.000 kroner per tonn i 2030.

Det er ikke klimapolitikk, mener nestlederen i Senterpartiet:

– En tredobling av CO2-avgiften er en avviklingsplan for norsk industri. Det betyr at du planmessig flytter ut produksjon fra Norge til Asia. Det er en stor livsløgn at det er klimapolitikk, sier Ola Borten Moe til Adresseavisen.

Økte forskjeller

Han påpeker videre at Norge allerede har de høyeste avgiftene i verden.

– Økte avgifter, i kombinasjon med lavere skatter, vil skape større forskjeller sosialt og geografisk. De som kommer godt ut av økte avgifter er gjengen med elbil i sentrale strøk, med trygge jobber, mens distriktene vil få økte avgifter og oppleve at økte avgifter truer arbeidsplassen deres, sier Sp-nestlederen.

Han sier Sp aksepterer Norges forpliktelser i Parisavtalen – under visse forutsetninger.

– Vi er uenige i å øke flate forbruksavgifter, og vi er uenige i at vi ikke skal kunne bruke fleksible mekanismer.

Kvotekjøpsstrid med Ap

Med fleksible mekanismer mener Borten Moe ulike mekanismer for kvotekjøp, sier han til Adresseavisen.

Dermed er Sp-nestlederen på kollisjonskurs med Arbeiderpartiet, som vil ha helt slutt på at Norge kjøper seg fri ved hjelp av klimakvoter fra utlandet – og sier nei til å frita bilister fra økt CO2-avgift.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sa i et intervju med NTB tidligere i februar nei til å skjerme pumpeprisene ved å kompensere for økt CO2-avgift på bensin og diesel gjennom kutt i veibruksavgiften, slik regjeringen har åpnet for.