Venter trøkk i finværet: – Bruk isen på riktig måte

Isen har vært en populær destinasjon for mange nordmenn de siste helgene. Redningsselskapet håper folk tenker seg godt om før de beveger seg ut på frossent vann. Flere har gått gjennom isen.

– Det er flott å bruke isen, så lenge folk tar riktige forholdsregler for trygg ferdsel. Det krever kunnskap, utstyr og at man ikke går alene, sier kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet, Eirin Heddeland, til ABC Nyheter.

Det klare været og de lave temperaturene fortsetter inn i helgen. Heddeland tror dette har mye å si for hvor mange som tar seg ut på isen.

– Det er stor utfart på isen både på sjøis og i innlandet. Mange har oppdaget gleden ved denne aktiviteten, sier Heddeland.

Hun mener det er mange som er flinke, og følger isvettreglene (se faktaboks).

– Det er dessverre også flere som ikke gjør det, og tenker at isen er trygg så lenge noen har gått der før deg. Vi pleier å si at det ikke er noe som heter trygg is, men trygg ferdsel på isen. Det er viktig å ta noen forholdsregler og bruke noen minutter på å forberede seg før man går ut på, sier hun.

Isvettreglene 1. Ha respekt for isen

2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter

3. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr

4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredd

5. Hold deg på sikker is

6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer

7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen

8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk

9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand

Opplever fjordisen som utrygg

Fjordisen utenfor Kadettangen i Sandvika har vært en av mange populære destinasjoner de siste ukene. Isoppsynet i Bærum kommune har tidligere meldt at isen er trygg, og har merket opp områder hvor man kan ferdes på eget ansvar.

Likevel har flere gått gjennom isen utenfor de oppmerkede områdene.

På grunn av den økte aktiviteten på fjorden, sendte Redningsselskapet luftputebåten «Isvekteren» til Bærum for å øke beredskapen forrige helg.

Til Budstikka sier beredskapssjef i Asker og Bærum brann og redning, Sverre Junker, at han fremdeles opplever fjordisen som litt utrygg.

Redningsselskapets luftputebåt RS Isvekteren ble flyttet fra Mjøsa til Bærum for å øke beredskapen mellom Kadettangen og Fornebu. Les mer Lukk

– Jeg unner folk å ferdes på isen, men det er de som beveger seg utenfor de oppmerkede områdene og som ikke klarer å redde seg selv, vi er bekymret for, sier han.

Derfor ønsker han og Asker og Bærum brann og redning bred beredskap også kommende helg.

Tre mistet livet

Politiet har vært ute på flere oppdrag på isen så langt i år, og har tidligere varslet at isen ikke er trygg.

I januar mistet tre menn livet i drukningsulykker. To av ulykkene skjedde på isen, viser statistikk fra Redningsselskapet.

Det har også vært flere hendelser der personer har gått gjennom isen og enten reddet seg selv eller fått hjelp av andre.