Påtalemyndigheten mener knivdrapet i Nittedal var overlagt

NTB

En mann i slutten 40-årene er tiltalt for å ha drept trebarnsfar Kristian Løvlie i Nittedal i mai. Påtalemyndigheten mener han hadde planlagt knivdrapet.

Mannen som nå er tiltalt, ble pågrepet og siktet for drapet samme dag som Kristian Løvlie (34) ble funnet død i en bil hensatt utenfor Elkjøp-butikken på Rotnes i Nittedal 28. mai i fjor, skriver Varingen.

Tidlig dagen før stakk tiltalte en rekke ganger med kniv. Drapet skjedde i garasjen til huset tiltalte leide, framgår det av tiltalen. Knivstikkingen førte til at Løvlie døde etter kort tid.

Tiltalte har erkjent, og statsadvokat Sturla Henriksbø mener å kunne bevise at drapet var planlagt.

– Påtalemyndigheten mener at drapet ble begått med den hensikt å drepe, og at tiltalte hadde bestemt seg for å begå drapet også før selve gjennomføringen. Vi mener at vi kan bevise dette og vil derfor prosedere på dette under hovedforhandlingen, sier Henriksbø.

Tiltalte ønsker å bli løslatt fra varetekt i påvente av at saken kommer for Nedre Romerike tingrett, ifølge forsvareren, advokat Trygve Staff.

– Dette har tatt for lang tid. Min klient erkjente jo de faktiske forholdene for tre til fire måneder siden, sier han.