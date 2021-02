Oslo-regionen krever flere vaksiner – FHI antyder svar neste uke

NTB

FHI jobber med å avklare om områder med høyt smittetrykk skal prioriteres i vaksinekøen. Det kommer ikke noe svar denne uken, men muligens neste uke.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har gang på gang krevd at Oslo må få en større andel av coronavaksinene. Torsdag sendte styret i Oslo-regionen – et interkommunalt råd som omfatter 65 kommuner med 2,2 millioner innbyggere – brev til Stortinget for å be om hjelp.

Men svaret på om vaksinestrategien skal endres eller ikke kommer tidligst neste uke, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Vi venter fortsatt på tallgrunnlaget. Det vil ikke være klart denne uken i hvert fall, sier han til NTB.

Tidkrevende analyse

FHI analyserer hele tiden smittesituasjonen i forhold til tilgang på vaksiner. Inn i datasystemet mater de tall for smittetrykk i ulike områder og en rekke andre faktorer for å finne svar på hvordan vi kan utnytte vaksinedosene vi har, mest effektivt. Hvilken utbredelse de nye virusmutasjonene får, spiller også inn.

Bukholm har forståelse for at mange lurer på hvorfor arbeidet tar tid.

– Tallgrunnlaget må utarbeides, kvalitetssikres og gjøres på nytt igjen. Beregningene tar dager å få gjennomført. Det krever mer datakapasitet enn vi har på FHI, så vi har måttet ta i bruk Sigma-senteret på Blindern, sier smitteverndirektøren.

Økende press

Folkehelseinstituttet er under sterkt press for å endre linje til såkalt geografisk skjevfordeling.

Høy befolkningstetthet og mobilitet gjør visse områder særlig sårbare, og vaksinestrategien må ta hensyn til det, argumenterer de 65 kommunene i Oslo-området i brevet til Stortinget.

– Vi har forståelse for at folk stiller disse spørsmålene. Det er ikke urimelig når man har vedvarende smitte over lang tid. Men vi må forholde oss til dette på en faglig og saklig måte og gjøre en best mulig vurdering, sier Bukholm.

Når FHI er ferdig med sin analyse, vil anbefalingen bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen vil ikke overstyre FHIs anbefaling, har helseminister Bent Høie (H) tidligere uttalt. Men dersom FHI gjør endringer, kan regjeringen raskt gi sin tilslutning.

– Må tilpasse tiltak

De 65 kommunene bak brevet har samlet seg om kravene på tvers av partitilhørighet, skriver VG. Flere av kommunene styres av Høyre og Senterpartiet.

I brevet heter det blant annet at Oslo-regionen står i frontlinjen av pandemien og har vært den hardest rammede regionen i Norge. Stortinget må ta grep som sikrer at de nasjonale virkemidlene i pandemien svarer på Oslo-regionens behov, mener kommunene.

Hovedpunkter i brevet er:

* Oslo-regionen har vært den hardest rammede regionen i landet.

* Rundt to av tre smittede og døde med kjent bosted er fra dette området.

* Regionen har vært underlagt mer omfattende og inngripende nedstengning enn resten av landet.

* Det ber om ytterligere forsterkning av generelle kompensasjonsordninger for næringslivet.

* Strenge innreiseregler må gjelde til man ser slutten av pandemien.

* Vaksinestrategien må ta hensyn til høy befolkningstetthet og mobilitet.