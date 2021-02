Forskere har funnet nytt corona-symptom – på tunga

Har du merket noen endringer på tungen din? Da bør du kanskje vurdere en corona-test.

De vanligste symptomene på coronaviruset er feber, slapphet, muskelverking eller litt tett nese. Eksperter oppdager likevel stadig flere symptomer.

Hudlegen Almundena Nuno Gonzales jobbet frivillig med coronapasienter i Madrid under den første smittebølgen i 2020.

Hun og flere andre leger studerte blant annet hvordan covid-19 påvirker huden, og fant ut at over 25 prosent av coronapasientene hadde symptomer knyttet til munnhulen, særlig ved munnsår, betennelse eller blemmer på tungen.

Til VG sier Gonzales at de også så flere hovne tunger med merker etter tennene.

Tungen til en coronapasient.

Trenger mer informasjon

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad synes opplysningene er interessante, og mener det ikke er utenkelig at viruset kan påvirke tungens utseende, siden det kan påvirke smakssans og luktesans.

– Vi vet at dette viruset gir litt ulike funn i ulike organsystemer i hele kroppen, sier han til VGTV.

Han utelukker ikke at dette kan bli et av mange diagnostiske tegn på coronaviruset i fremtiden, men presiserer at det trengs mer informasjon.

Oppdaget flere steder

«Corona-tungen» har blitt observert flere steder i verden. Den britiske epidemiologen, Tim Spector, har sett et økende antall smittede som klager på utslett, hevelser og andre problemer med tungen, ifølge NBC News.

Ifølge Spector kan tungeproblemene vedvare i alt fra et par uker til flere måneder.

Også i Tsjekkia og Brasil har det blitt dokumentert flere tilfeller av smittede med ellers milde symptomer, som har store munnsår på tungen.