Snåsamannen tapte søksmål

Gjerstadstiftelsen tapte i retten mot Øyvind Løvrød og artisten Therese Ulvan.

Joralf «Snåsamannen» Gjerstad sin stiftelse, Gjerstadstiftelsen, tapte søksmålet etter at sangeren Therese Ulvan og Øyvind Løvrød var på turné med Gjerstad 2017 og 2018. Det melder Trønder-Avisa.

Turneen omfattet 15 kirkekonserter. Gjerstadstiftelsen stevnet Ulvan og Løvrød for et sekssifret beløp høsten 2020.

Søksmålet dreide seg om at duoen tok betalt for arbeidet med turneen, mens Gjerstad på sin side mente at overskuddet fra turneen skulle gå til Gjerstadstiftelsen.

Ifølge Trønder-Avisa konkluderte retten med at det ikke var illojalt å ikke avklare honoraret med Snåsamannen selv eller stiftelsen i forkant av turneen. Honoraret var heller ikke urimelig, ifølge retten.

Gjerstadstiftelsen må også betale saksomkostninger til Ulvan og Løvrød.