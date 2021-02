Handelsstanden: Folk dro på kjøpesentre, ikke på hytta da Oslo stengte ned

NTB

Da Oslo stengte ned i januar, mente helseministeren at folk dro på hytta. Men handelsstandens egne tall viser at folk dro på kjøpesentre utenfor egen kommune.

Handelsstanden mener deres tall viser at folk dro på kjøpesentre utenfor kommunen under nedstengningen i Oslo og omegn, og ikke på hytta slik helseminister Bent Høie (H) antok.

– Vi hadde sentre som økte med 30 prosent i uke fire, og 37 prosent i uke fem, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole Christian Hallerud, til Avisa Oslo.

Han mener det ikke er noen smittevernfaglige gode begrunnelser for at sentrene skal være stengt, og viser til at ingen sentre er pekt ut som kilden til store utbrudd, og at ansatte på kjøpesentre er ikke overrepresentert i smittestatistikken.

– Vi opplever det som en ren spekulasjon om hvorvidt sentrene har vært kilde til smitte. Vi har gjort en stor jobb med lokale smittevernmyndigheter for å lage gode veiledere for hvordan det skal gjennomføres trygg handel, sier Hellerud.

Både i Oslo og Viken krysset flere kommunegrensene omtrent samtidig med at utbruddet av den britiske virusmutanten i Nordre Follo førte til at ti kommuner i Oslo-regionen ble stengt ned.

Ifølge avisen er over 30.000 ansatte i mer enn 2.200 butikker rammet, og mange er permittert.

– Det er vanskelig å si hvor mye vi taper, men det er leietakerne våre som er de store taperne, sier Hellerud.