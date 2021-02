Minst to hus skadd i forbindelse med sprengningsarbeid

NTB

Det er påført skader på minst to nærliggende hus i forbindelse med sprengningsarbeid i Åsliveien på Holtet i Oslo torsdag ettermiddag.

– Vi er blitt varslet via akuttmedisinsk kommunikasjonssentral om hus som er truffet av stein i forbindelse med sprengningsarbeid. Foreløpig har vi fått melding om to hus som er rammet. Det kan være flere, men jeg vet ikke mer nå, sier operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Nødetater er på stedet og undersøker. Det er ikke meldt om personskader, og per nå har ikke politiet noen holdepunkter for at noen er rammet.

– Jeg kjenner ikke bakgrunnen annet enn at det var varslet for noen dager siden at det skulle være sprengningsarbeid i området, sier Kråkenes.