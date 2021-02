Rødt vil kutte utslippene med 60 prosent

– Det er like greit at opposisjonen nå viser hvordan en ny politikk kan se ut etter valget, og dette er Rødts plan for en rettferdig miljøpolitikk med utslippskutt som monner, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Les mer

Lukk