Kraftig hopp i statlig hytteutleie i fjor

I alt har Statskog registrert nesten 8.000 overnattingsdøgn på hyttene sine i fjor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

Fjoråret ble et rekordår for Statskogs utleiehytter til tross for to over to måneder med stengte dører.