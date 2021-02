Nye fengsler i Agder kostet 900 millioner mindre enn planlagt

Det nye fengselet i Mandal, har plass til 100 innsatte. Det ble langt rimeligere å bygge enn forventet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

De to nye fengslene i Mandal og Froland ble budsjettert til å koste godt over 2 milliarder kroner. Det ble helsprekk, prislappen endte under 1,1 milliarder.