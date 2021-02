TØI-rapport: Moms på elbiler vil halvere salget

NTB

Full moms på elbiler vi halvere salget og gi en økning i CO2-utslippet fra nye biler på rundt 60 prosent, beregner forskere på Transportøkonomisk institutt.

I dag er det 25 prosent moms på kjøp av bensin- og dieseldrevne biler, mens elbiler er fritatt for både moms og engangsavgift. Det har gitt resultater og i Norge sto elbiler for over halvparten – 54,3 prosent – av nybilsalget i fjor.

Det setter Norge i en særstilling i verden. På verdensbasis er markedsandelen for elbiler på rundt 3 prosent.

Et uttalt mål for regjeringen er at alle nye biler som selges i Norge fra 2025 skal være nullutslippsbiler.

Halvering av salget

Men om elbilene blir ilagt full moms, vil salget av slike biler antakelig bli omtrent halvert, og det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler vil øke med rundt 60 prosent. Det slår forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) fast i en ny rapport om klimaeffekten for bilavgifter.

Forskerne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli har analysert markedet for nye personbiler i perioden 2003 til 2019 – mer enn to millioner bilkjøp.

På grunnlag av denne analysen har de beregnet hvordan bilkjøperne ville reagere på et stort antall ulike endringer i priser, avgifter og teknologi.

Høyere inntekter – høyere utslipp

Full moms vil gi økte momsinntekter fra nye personbiler på rundt 7,6 milliarder kroner, og innbetalingene av engangsavgift ville gå opp med snaut 3 milliarder, fordi flere bilkjøpere ville velge avgiftsbelagte bensin- og dieselbiler, viser beregningene.

Om en nøyer seg med å legge moms på den del av prisen som overstiger 600.000 kroner, slik Arbeiderpartiet har foreslått, anslås svikten i elbilsalget til å bli 3 til 4 prosent.

Økningen i CO2-utslipp blir cirka 4 prosent og den økte momsinngangen beregnes til rundt 2 milliarder i kroner, slår de to TØI-forskerne fast.