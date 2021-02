Byrådet i Bergen gjør vurdering av tiltaksnivå torsdag

NTB

Klokka 15 torsdag skal byrådet i Bergen møte Statsforvalteren for å gi sine innspill til hva som bør skje med tiltaksnivået.

Det er regjeringen som har innført strenge tiltak i Bergen, Ulvik og Kvam og ganske strenge tiltak i ti øvrige vestlandskommuner, og det er også regjeringen som må oppheve eller lempe på tiltakene.

– Vi jobber med denne vurderingen utover dagen i morgen og skal gi vår tilbakemelding klokken 15. Da skal vi si om vi mener det trengs ytterligere tid for å håndtere dette, eller om vi mener vi kan slippe opp på tiltakene, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) til Bergens Tidende.

Onsdag ettermiddag sa Husa at det er for tidlig å si at det er kontroll på situasjonen, der det er funnet flere tilfeller av den sørafrikanske virusmutasjonen hos personer på byggeplassen Fantoft stasjon.