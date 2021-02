Politikerne i Trondheim sa nei til full skjenkestans

NTB

Kommunedirektøren i Trondheim anbefalte full stans i servering av alkohol, men formannskapet landet på skjenkestans fra klokka 22.

Dette er et av coronatiltakene som ble vedtatt av formannskapet onsdag ettermiddag, ifølge Adresseavisen.

I tillegg blir det blant annet stengte treningssentre, samt stans i idretts- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.

Vil unngå full nedstenging

Kommunen innfører også påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art. Folk bes også om å begrense sosiale kontakter ut over egen husstand, arbeid, skole og barnehage til ti personer per husstand.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) opplyste på en digital pressekonferanse at kommunen ønsket å sette inn tiltak raskt for å ikke komme i en situasjon der full nedstenging blir nødvendig.

– Vi håper at dette kan bidra til at vi ikke kommer i samme situasjon som for eksempel Bergen og Nordre Follo, sa hun.

Villsmitte

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen forteller at kommunen i januar og den første uka i februar hadde god kontroll på smittesituasjonen, men at kommunen fredag fikk melding om et mutert tilfelle der en ikke visste smitteveien.

– Da har vi plutselig villsmitte i byen. Det betyr at andre sannsynlig går rundt med mutert virus uten å vite det, sier han.

Tirsdag ble det påvist tre nye smittetilfeller i Trondheim, ingen av dem relatert til utbruddet av den britiske virusmutasjonen. Kommuneoverlege Tove Røsstad opplyste samme dag at 27 personer er smittet med denne varianten av viruset i kommunen.

Utbruddet i Trondheim er knyttet til et utenlandsk arbeidsmiljø. Smitten har spredt seg, og etter at en ansatt i et byggevarefirma fikk påvist smitte, er rundt 130 kunder satt i karantene, ifølge NRK.