Over 200 i karantene på grunn av smittet gjest ved Farris Bad

NTB

En person som har vært gjest på Farris Bad, kan ha en mutert variant av coronaviruset. Hotellet stenger i to dager, og over 200 er i karantene.

Larvik kommune opplyser at sporingsarbeidet fortsatt pågår, og at alle som defineres som nærkontakter, vil bli kontaktet. Det er mistanke om at vedkommende har en mutert virusvariant.

– Farris Bad har fulgt rutiner og er nøye med smittevern, men sånne ting som dette kan skje, sier Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og mestring, til Østlands-Posten , som først omtalte saken.

Til avisa forteller hotellets daglige leder, Ane Johansen, at det er tett dialog med lokale myndigheter.

– Vi synes dette er veldig leit, spesielt for alle dem som blir berørt. Vi er nøye på smittevern, men vi har aldri noen garantier, sier hun.

Ifølge VG stammer smitten fra Oslo. Foreløpig er 210 personer i karantene. Det er ingen nye positive prøver, men flere testsvar ventes de nærmeste dagene, skriver avisa.

Personen besøkte restauranten Big Horn Steakhouse sist lørdag kveld, og ansatte og en rekke gjester der er blant dem som er i karantene, opplyser kommunen.