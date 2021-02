Sjekk hvor mye coronakroner kommunene har fått

NTB

I løpet av 2020 fikk norske kommuner og fylkeskommunene overført ekstra 20 milliarder coronakroner. Nå kan man sjekke hva hver enkelt kommune har fått.

– Coronakrisen har store konsekvenser for norsk økonomi og rammer alle næringer og sektorer over hele landet, også kommunene. Regjeringen har derfor stilt opp for kommunene gjennom flere tiltakspakker under coronapandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Buss og barnehage

Kommunene og fylkene har tapt store inntekter det siste året. Det dreier seg blant annet om foreldrebetaling til barnehagene og skolefritidsordningene. I tillegg er det nedgang i antall passasjerer og billettinntekter i kollektivtransport. Det har også vært ekstrautgifter til for eksempel rengjøring.

Oversikten som er lagt ut, omfatter både ekstra overføringer og tiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det er overført 20 milliarder kroner ekstra i 2020. Av dette er 18 milliarder begrunnet med coronapandemien, og det meste er utbetalt.

En mindre del er fordelt direkte til forskjellige frivillige organisasjoner.

Sparte penger

Kommunal- og moderniseringsministeren legger til at kommunene også har spart mye penger på grunn av at pris- og lønnsveksten ble lavere i fjor enn det som var anslått. Det dreier seg om omkring 6,9 milliarder kroner. De har også spart 1,8 milliarder kroner ettersom arbeidsgiveravgiften ble redusert.