Arbeiderpartiet freser mot regjeringens coronainfo: – Komplett kaos

Arbeiderpartiets helsepolitiker Tuva Moflag er lite imponert over regjeringens corona-kommunikasjon.

En rekke kommuner på Vestlandet og Østlandet er plassert i såkalt «ring 1» og «ring 2» som følge av coronautbrudd.

I tillegg til ring 1 og ring 2, er det nå tiltaksnivå A, B, C og D som gjelder.

– Ring 1 og ring 2 er kun geografiske betegnelser. Hvilket tiltaksnivå som velges for ring 1 og ring 2 er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er fire tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er A (særlig høyt tiltaksnivå), B (høyt tiltaksnivå), C (ganske høyt tiltaksnivå) og D (noe høyt tiltaksnivå), skriver regjeringen.

Tuva Moflag er helsepolitiker og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har lite til overs for regjeringens kommunikasjon.

– Nå er det komplett kaos. Første bud i krisekommunikasjon er å være tydelig, men dette er en tall- og bokstavsuppe, sier Moflag til VG.

Frykter tiltakstrøtthet

Hun mener endringene i tiltakene kommer hyppig, og at dette er med på å forvirre befolkningen som skal etterleve tiltakene.

– Når folk ikke skjønner reglene som gjelder, blir de vanskelige å etterleve i praksis. Jeg er redd vi kan få tiltakstrøtthet, som FHI peker på er et av de store risikomomentene, sier Moflag til VG.

Tidligere har regjeringen fått kritikk for forvirrende kommunikasjon om coronatiltak, blant annet av retorikk-ekspert Kjell Terje Ringdal som har beskrevet en følelse av «joker nord» overfor TV 2.

Høie kjenner seg ikke igjen i dette.

– Jeg må nok si at hovedtilbakemeldingen er at folk har oppfattet kommunikasjonen som god. Meningsmålinger viser at folk forstår tiltakene, så jeg er nok ikke enig i den beskrivelsen. Men det er slik at når det kommer utbrudd og nye tiltak, så er det en kort periode med mange spørsmål. Det er jo helt naturlig, sier Høie.

Avviser ny kategori

Bokstavene A, B, C og D har en direkte kobling til kapittel 5 i coronaforskriften, altså det juridiske grunnlaget for reglene. I kommuner med kategori A, er det kapittel 5A i forskriften som gjelder, mens det i kommuner med kategori D er 5D som gjelder, og så videre.

Selv om regjeringen lister opp «fire ulike tiltaksnivå» på sine nettsider, avviser Høie at de har introdusert et nytt «bokstavsystem».

– Det bokstavene refererer til, er forskriften, sånn at det skal bli lett å finne fram der, sier han.