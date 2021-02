Overgrepstiltalt møtte ikke opp i retten i Trondheim – sak utsatt

En mann i 70-årene fra Trondheim er tiltalt for ett fysisk overgrep og flere nettovergrep mot to jenter i 13-14-årsalderen. Rettssaken skulle starte tirsdag, men er nå utsatt. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

En mann i 70-årene fra Trondheim som er tiltalt for flere overgrep mot to jenter i 13-14-årsalderen, møtte ikke da rettssaken skulle starte tirsdag.

Etter et møte mellom partene besluttet politiadvokat og aktor i saken, Monica Grøtte Estenstad, å begjære utsettelse av saken.

– Det har dukket opp nye opplysninger som gjør det nødvendig at det foretas en rettspsykiatrisk vurdering av tiltalte. Saken vil bli berammet på nytt når vi får vurderingen fra de sakkyndige, sier Estenstad til Adresseavisen.

Mannen er blant annet tiltalt for å ha forgrepet seg på en 14 år gammel jente i sin egen bil på en parkeringsplass i Trondheim i juni 2018. Han er også tiltalt for flere nettovergrep mot den samme jenta og en annen jente i 13-14-årsalderen i løpet av et drøyt år mellom 2018 og 2019.

Mannen er også tiltalt for å ha kjøpt sex av i alt fem prostituerte kvinner både i Oslo og i Trondheim mellom 2018 og 2019. Ifølge Adresseavisen skal tiltalte tidligere hatt ledende stillinger innen kulturlivet både i Trøndelag og nasjonalt.

Mannen har nektet straffskyld i alle forholdene han er tiltalt for. Han ble pågrepet i oktober 2019 og satt i varetekt i en periode før han ble løslatt.