Rapport foreslår storslegge mot fremmed fisk

NTB

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.

Det er fiskearter som ikke hører hjemme i Telemarkskanalen, på Hardangervidda og i kommunene Asker, Moss og Nesodden som nå lever stadig farligere.

I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) tas det til orde for å sette inn en rekke tiltak for å redusere trusselen fremmede arter har mot det biologiske mangfoldet.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier rotenonbehandling, fiskesperrer, informasjonssatsinger og bedre håndheving av lovverk er mest aktuelt mot ulovlig utsetting av fremmede fiskearter.

– En spredning av ørekyt vest for vannskillet vil medføre at fisken fritt kan spre seg over hele Hardangervidda og nedslagsfeltet ned til sjøen, noe som vil gi svært negative konsekvenser for det naturlige biologiske mangfoldet, sier Hambro i en pressemelding.

I Telemarkskanalen anbefaler Nina å fjerne gjedde og suter fra øvre del av kanalen. Tiltaket vil ifølge rapporten bety mye for å hindre artene i å spre seg til et stort antall nye vann.

For å stoppe spredningen av solabbor foreslås det å behandle tolv mindre vann med rotenon. Ti av vannene er i Asker kommune, ett i Moss og ett på Nesodden.