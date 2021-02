Over 1.600 komfyrbranner i fjor

NTB

Brannvesenet rykket i 2020 ut til 1.653 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak gjaldt det tørrkoking.

– De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. En komfyrvakt kutter strømmen til komfyren dersom en plate blir for varm og hindrer at farlige situasjoner oppstår, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB minner om at hjelpemiddelsentralene kan installere komfyrvakt gratis.

– Risikoutsatte grupper kan være vanskelig å nå. Derfor er vi avhengig av at du som pårørende tar et ekstra ansvar. En komfyrvakt er kanskje den beste gaven du kan gi til dine foreldre eller besteforeldre, sier Ly.