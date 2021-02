Støre distanserer seg fra populismeutspill om dieselbiler

NTB

Ingen fortjener å bli kalt populist fordi man kjører dieselbil, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han tror Ap og Sp kan bli enige om klima.

– Folk som kjører dieselbil, har jeg ikke tenkt å kalle populister, sier Støre til NTB.

På en pressekonferanse i forbindelse med Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag distanserte partilederen seg fra et utspill som Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide kom med til NTB i forrige uke. Der sa Eide at han tror Senterpartiet «nå tar tak i en del litt populistiske symbolsaker, som skepsisen til at du ikke skal kunne kjøre i Kongens gate i Oslo med diesel-SUV».

På pressekonferansen tirsdag sa Støre at han ikke har behov for å bruke slike ord. Ifølge ham må man ha respekt for at mange mennesker kjører dieselbil i et langstrakt land som Norge.

Overfor NTB presiserer Støre at han heller ikke vil kalle Senterpartiet populistisk.

– Nei, det er ikke et begrep jeg har tenkt å bruke om dem, sier han.

– Vi har jobbet med klimamål i regjering og funnet sammen før. Jeg tror Senterpartiet har en tilnærming til dette som vi kan bli enige om.

Eide har ikke besvart NTBs henvendelser om uttalelsen.