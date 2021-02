Byrådslederen: Oslo er i ferd med å nærme seg et bristepunkt

NTB

Tiltaksbyrden er for tung i Oslo etter tre måneder med sosial nedstenging, og Oslo er i ferd med å nå bristepunktet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Selv et år etter at coronaviruset kom til landet, følger de aller fleste samvittighetsfullt råd, regler og anbefalinger, sier Johansen.

Det er uaktuelt for Oslo å skulle ligge på nærmest null smitte før tiltakene kan lettes på, sier han.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung. At folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sier Johansen.

Han vil selv ha kontrollen over tiltakene i hovedstaden. Nasjonale tiltak bestemt av regjeringen gjelder også for Oslo for tiden.