Over 400 tilfeller av coronavirusmutasjon har spredt seg til 44 kommuner

NTB

Den britiske virusmutasjonen har spredt seg over hele landet. Nå er det er påvist 400 tilfeller av virusmutasjonen fordelt på 44 kommuner, skriver Aftenposten.

– Vi regner det som sannsynlig at den engelske varianten vil bli dominerende i hele eller deler av landet i løpet av noen uker eller måneder, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Oslo hadde mandag 134 kjente tilfeller med den britiske mutanten. Det er den kommunen som har flest tilfeller. Helse Bergen, som omfatter 18 kommuner, opplyser til avisen at én av tre tilfeller de oppdager, er en britisk mutasjon.

I andre kommuner der man også har hatt utbrudd, virker det som at antallet nye smittede har gått kraftig ned de siste dagene, noe som kan indikere at man enten har fått kontroll eller er i ferd med å få det.

Et eksempel er Fredrikstad, der man har hatt ni tilfeller med den britiske varianten.

– Vi har god oversikt over smitteveiene og følger situasjonen tett de nærmeste dagene for å ramme inn utbruddet så godt som mulig, opplyser kommunikasjonsrådgiver Trine Solberg Johansen i Fredrikstad kommune i en epost til Aftenposten.

En kommune som nå prøver å få kontroll over et utbrudd, er Nittedal utenfor Oslo. Der er det påvist to tilfeller med den britiske virusvarianten, men kommunen regner med at 27 personer, mange av dem skoleelever, er smittet av virusvarianten, skriver avisen.